Eruzione Tonga: 500 volte potenza dell'atomica di Hiroshima

L'eruzione avvenuta al largo di Tonga sabato scorso, è stata 500 volte più potente della bomba atomica sganciata dagli americani su Hiroshima alla fine della Seconda Guerra Mondiale, probabilmente la più forte avvenuta sulla terra da oltre un secolo. I calcoli sono stati fatti dai ricercatori della NASA, che hanno parlato, traducendo questi numeri in altri termini, di una potenza pari a quella di 10 milioni di tonnellate di tritolo. Non è difficile immaginare quali possano essere stati gli effetti di tutta questa forza distruttiva, ma a quattro giorni dall'eruzione, ancora è difficile fare un bilancio delle vittime e dei danni. Ci vorranno almeno quattro settimane infatti, per riparare l'unico cavo sottomarino, spezzato in due punti, che assicurava le comunicazioni tra l'arcipelago e il resto del mondo. Fino a ora, le uniche informazioni, sono arrivate dai pochi telefoni satellitari, presenti per lo più nella capitale. Ciononostante, pur con grandi difficoltà, la macchina dei soccorsi è riuscita a mettersi in moto. I primi aerei cominceranno ad arrivare nel giro delle prossime ore, inizialmente quelli provenienti dall'Australia e dalla Nuova Zelanda. La principale pista d'atterraggio infatti, fino a ora sepolta da 10 cm di cenere vulcanica, è tornata di nuovo operativa. Aiuti più che mai urgenti, visto che le oltre 100mila persone che vivono nell'arcipelago, hanno bisogno immediato, tra le altre cose, anche di acqua potabile, visto che quella salata e la cenere, hanno contaminato tutte le riserve. Con un timore ben preciso, che i soccorritori possono portare con sé, oltre agli aiuti necessari, anche il Covid-19, nell'arcipelago delle Tonga: dall'inizio della pandemia si è registrato un solo caso.