Eruzione vulcano, Tonga: "Disastro senza precedenti"

Esplosioni così forti e così violente del vulcano sottomarino Hunga Tonga, secondo alcune ricerche, si registrano ogni 1.000 anni. L'eruzione vulcanica di sabato scorso a Tonga ha innescato uno Tsunami con onde alte fino a 15 metri in mare aperto e ha causato un disastro senza precedenti. Un boato che ha fatto il giro del mondo, proprio così, perché le onde acustiche prodotte dall'esplosione del vulcano hanno viaggiato per ben 17 ore nell'atmosfera, per arrivare fino sull'Etna in Sicilia, dove sono state registrate dalla rete infrasonica permanente locale. Sono stati 3 i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania a ricostruire la percezione di una tale potenza naturale. Queste onde acustiche non sono udibili perché al di sotto delle frequenze che l'orecchio umano può percepire, ma la rete infrasonica dell'Etna è stata progettata proprio per rilevare questo rombo silenzioso dei vulcani. Tale violenza vulcanica prima e successivo Tsunami poco dopo hanno reso Tonga isolata e in totale stato d'emergenza. Ci vorrà almeno un mese per riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alla piccola nazione del Pacifico. Le notizie sono frammentarie, le uniche arrivate sono via satellite. Per ora si sa che due isole minori sono state praticamente distrutte con pochissime case rimaste in piedi. Gli aerei e gli aiuti della Nuova Zelanda non possono atterrare per la cenere che ha ricoperto la pista del principale aeroporto. L'emergenza primaria in questi momenti è l'acqua ma servono anche generatori e kit igienici. Un C-130 di aiuti è pronto al decollo mentre le navi militari con i rifornimenti dovranno viaggiare almeno altri due giorni prima che riescano a raggiungere l'arcipelago. Oltre ai danni a cose e persone si teme una possibile crisi umanitaria.