Francia: governo Bayrou a rischio, fiducia 8 settembre

00:01:26 min
|
34 minuti fa

13 giorni per decidere. 13 giorni per dichiarare in che modo vorranno vivere, se nel caos o con coscienza e responsabilità. Per Francois Bayrou non ci sono vie di mezzo e con questo spirito i francesi devono affrontare il voto di fiducia dell'8 settembre. Decisamente ad alto rischio per il Primo Ministro. Dopo aver ammesso che il Paese si trova sull'orlo di un sovraindebitamento, Bayrou appare in una situazione più che precaria e di fronte a una sfida di proporzioni colossali. Davanti al Parlamento, riunito per una sessione straordinaria, il Premier francese difenderà le scelte del governo e soprattutto le politiche di rigore economico che dovrebbero garantire risparmi per oltre 44 miliardi di euro, ma i numeri appaiono tutt'altro che favorevoli, considerata anche la fragilità della sua maggioranza. Per evitare un destino analogo a quello del suo predecessore, Michel Barnier, costretto a dimettersi lo scorso dicembre dopo soli tre mesi di mandato, Bayrou punta a convincere il popolo francese dei meriti di queste riforme, ma soprattutto a consolidare il sostegno del Presidente Macron, che in effetti ha già riaffermato pubblicamente la propria fiducia. È caduto per ora nel vuoto l'appello a riflettere lanciato alle opposizioni. La sinistra de La France insoumise ha già annunciato che presenterà una mozione di censura il 23 settembre alla ripresa dei dibattiti dell'assemblea nazionale. Il gruppo inoltre voterà contro la fiducia a Bayrou, esattamente come i parlamentari verdi e i comunisti. .

