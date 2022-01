Francia, proteste no vax contro Macron

Avete sentito quello che è successo a Novak Djokovic, arrestato in Australia come un mascalzone all'aeroporto. Poi gridano il suo nome e "libertà" in serbo: "sloboda". È lui l'eroe positivo dei manifestanti no-vax, no-pass, no-Covid, come se qualcuno fosse a favore del Covid. L'antagonista principale, invece, è il Presidente Macron, che aveva detto con toni un po' forti: "voglio rompere le p...ai no-vax", "emmerder" i no-vax in francese. E loro gli rispondono usando le stesse parole e accusandolo di autoritarismo. Il leader della protesta Philippot, ex braccio destro di Le Pen, ancora esponente dell'estrema destra, accusa il Presidente. Nessuno in questo popolo, che ha come parola d'ordine "libertà", ha preso bene le parole del Capo dell'Eliseo. Il movimento nel complesso sembra però perdere smalto: poche migliaia a Parigi e altrettante nelle altre città della Francia in una giornata che doveva rappresentare il ritorno alla grande mobilitazione contro i vaccini e le limitazioni per il Covid. La Polizia si limita a redarguire chi non porta la mascherina, con alcuni irriducibili che strenuamente rifiutano il bavaglio, invocando valori come resistenza, libertà, lotta all'autoritarismo. Parole usate per battaglie più nobili che non quella di non mettere una mascherina sulla bocca.