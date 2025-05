Il 23 maggio, centinaia di partecipanti si sono lanciati giù da Cooper’s Hill, nel Gloucestershire, per la tradizionale corsa al formaggio. Il tedesco Tom Kopke ha vinto per il secondo anno consecutivo. Il neozelandese Byron Smith ha trionfato nell’ultima gara maschile. L’evento è noto per i numerosi infortuni e si ritiene abbia origini pagane. .