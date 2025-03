Gaza, pressing Usa per tregua. Trump minaccia Hamas

Continua il pressing della Casa Bianca per cercare di sbloccare l'impasse Sull'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Se da una parte il Presidente americano Donald Trump lancia dure minacce ad Hamas, dall'altra prova a trattare. Fonti egiziane riferiscono di colloqui positivi tra Stati Uniti e il movimento islamista palestinese, insieme ai mediatori di Egitto e Qatar, nell'ottica di avanzare verso la seconda fase della tregua all'interno della Striscia di Gaza. Inoltre Washington, come rivelato da una fonte palestinese all'emittente televisiva emiratina Sky News Arabia, avrebbe proposto ad Hamas di estendere la tregua nell'enclave di due mesi in cambio della liberazione di dieci ostaggi vivi e cinquantanove ancora prigionieri. Prevista anche l'apertura dei valichi e la ripresa dell'ingresso degli aiuti umanitari. Sullo sfondo le minacce che arrivano sia dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, sia dal nuovo capo dell'Esercito Eyal Zamir, entrambi allineati nel sostenere che la pressione militare sia il modo migliore per liberare gli ostaggi e che dunque Israele si sta preparando per tornare a combattere contro Hamas. Intanto misure rafforzate a Gerusalemme in vista del primo venerdì di Ramadan, con circa 3000 agenti schierati per garantire l'ordine sulla Spianata delle Moschee, Monte del Tempio per gli ebrei, uno dei luoghi più santi Dell'islam e il luogo più sacro dell'ebraismo diventato negli anni teatro di scontro e battaglie politiche. .