Germania 2025, Scholz e Merz condannano parole Trump

Se non succede un miracolo, lei chiude il suo cancellierato domenica. Io non credo nei miracoli, ma nella democrazia. Il secondo e ultimo faccia a faccia tra il cancelliere uscente, il socialdemocratico Olaf Scholz e il principale contendente Friedrich Merz, leader dei cristiano democratici e probabile capo del governo, è durato un ora non ha riservato sorprese, ma neanche risparmiato stoccate tra i due candidati, quando mancano solo una manciata di giorni ad elezioni, per molti versi considerate cruciali e segnate da un clima di forte incertezza. Secondo gli ultimi sondaggi, circa un terzo dei 59 milioni di tedeschi aventi diritto al voto sarebbe ancora indeciso. Nel duello finale tra i leader dei due Volkspartei, i partiti popolari sempre più in crisi di voti e di identità, ancora una volta il tema dell'immigrazione l'ha fatta da padrone sull'onda lunga degli ultimi attacchi avvenuti sul suolo tedesco. Altro argomento chiave l'economia con la Germania che rischia di registrare il terzo anno consecutivo in recessione, un fatto senza precedenti dal dopoguerra in avanti. E banco all'interno del duello televisivo, e non solo, ha tenuto anche la questione Ucraina. Donald Trump riesce nell'impresa di mettere i due rivali d'accordo: è semplicemente pericoloso e sbagliato delegittimare il presidente Zelensky, ha affermato Scholz commentando le parole del presidente americano che ha definito l'omologo ucraino un dittatore mai eletto e un comico mediocre. Si tratta della classica inversione tra vittima e colpevole ed è la narrazione russa. Onestamente sono alquanto scioccato dal fatto che Trump l'abbia fatta propria, la considerazione di Merz. .