Gorbachev compie 90 anni, "pentito" per la fine dell'URSS

Senza di lui, la Russia di Vladimir Putin non esisterebbe, ma non per questo è amato da questa Russia. Così per le strade di Mosca, impoverimento, perdita di prestigio intrnazionale e disgregazione dell'unione, sono peccati che nessuno gli perdona. Ma ci sono anche gli applausi per la statura delle scelte e dell'impegno. Dal Cremlino arrivano auguri freddi: è un pezzo di storia gli dobbiamo rispetto. Nulla di più. Più affettuosa la comunità internazionale, a partire da Sergio Mattarella, che lo definisce interprete del rinnovamento e gli riconosce un contributo fondamentale nella scrittura della storia, perché senza Mikhail Gorbaciov, la guerra fredda avrebbe avuto un altro epilogo. Quello che per la Russia è peccato, per gli occidentali è merito. Oggi l'uomo della perestrojka, della glasnost, dell disarmo e del Nobel per la pace, compie 90 anni. Tempo di bilanci. A tutt'oggi me ne pento, risponde così a Werner Herzog, che gli chiede cosa abbia significato per lui la fine dell'Unione Sovietica. Uno sviluppo che non aveva previsto e che pure aveva provocato con le misure interne, il rinnovamento, la trasparenza e con il disimpegno esterno. Non volle intervenire in Ungheria quando la cortina di ferro cadde per la prima volta. Non è più il 1956. il suo commento. Fece sentire la sua voce a Berlino est, il treno della storia punisce chi non lo sa prendere. L'ammonimento ai vertici della Repubblica democratica, mentre le strade si riempivano di luci e voci. Con un altro al Cremlino, forse il 1989 si sarebbe macchiato di rosso sangue. Così non è stato. Protagonista e vittima della cronaca che scriveva e della storia che costruì. Oggi, senza la compagna di una vita scomparsa 22 anni fa, ma rimpianta ogni giorno. Ricordato, ma non omaggiato. Eccezione. La storia la scrivono i vincitori. Lui ha vinto e perso allo stesso tempo. interprete dello spirito del suo popolo.