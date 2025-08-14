Guerra in Ucraina, il Donbass al centro della trattativa

Il fronte orientale ucraino è in fermento. Le forze russe hanno guadagnato 10 chilometri nei pressi di Dobropillia, avanzata che porta Mosca sempre più vicina a Sloviansk e a Kramatorsk, le due città simbolo della resistenza del Donbass. Nel 2022, pochi mesi dopo l'inizio dell'invasione su larga scala, la Russia occupava circa il 27% del territorio ucraino. Aveva preso il controllo di vaste aree del Sud, incluse parti di Zaporizhzhia e Kherson, e puntava verso Odessa. Oggi, dopo più di tre anni di guerra, la mappa è cambiata: Mosca controlla il 20% del Paese. Ha perso terreno nel Sud, ma avanza lentamente, e a caro prezzo, verso Est. Quanto caro, lo dice chiaramente il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Se cediamo il Donbass, la Russia avrà un trampolino di lancio per colpire Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk e Kharkiv. Ma lo scontro non si limita all'Est. Odessa, porto virtuale sul Mar Nero, resta sotto costante minaccia di missili e droni. Un'eventuale caduta della città taglierebbe all'Ucraina l'accesso al mare, consegnando a Mosca il controllo del traffico nel Mar Nero. Le indiscrezioni su possibili "scambi territoriali" rilanciate da Donald Trump, agitano Kiev e le capitali europee. L'ipotesi riguarda le zone ancora libere del Donbass e alcune aree meridionali strategiche. Per Putin, questi territori sono parte del corridoio terrestre verso la Crimea, la penisola annessa illegalmente nel 2014, già integrati nella rete militare e logistica russa. Rinunciarvi non è un'opzione. Per Kiev, accettare un baratto significherebbe cedere posizioni difese a caro prezzo, aprendola strada a nuove offensive. Per l'Europa, invece, sarebbe un precedente pericoloso: il segnale che nel cuore del Continente una guerra di conquista può essere premiata. .

