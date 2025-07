Guerra in Ucraina, Putin e Macron tornano a parlarsi dopo 3 anni

Due ore al telefono dopo tre anni di silenzio. Emmanuel Macron e Vladimir Putin sono tornati a parlarsi dopo che i contatti si erano interrotti nel settembre del 2022. Il Presidente francese con questa telefonata vuole evidentemente riprendere l'iniziativa diplomatica europea verso la pace, non lasciando completamente l'iniziativa a Donald Trump. Le posizioni dei due leader sono però rimaste distanti come al solito, con Macron che ha ribadito il sostegno incrollabile della Francia alla sovranità dell'Ucraina e Putin che è rimasto sulle sue solite posizioni. Il negoziato deve riconoscere le nuove realtà territoriali e soprattutto eliminare le cause del conflitto alla radice. Niente di nuovo sotto al sole, se non che i due leader continueranno a parlarsi. Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno invece interrotto alcune consegne di armi all'Ucraina e tra queste ci sarebbero gli strategici missili antiaerei che per Kiev sono fondamentali per difendersi dagli attacchi russi, e che sono in esaurimento. La decisione è stata presa per il timore della diminuzione delle proprie scorte di munizioni e per mettere al primo posto gli interessi americani, in linea con la politica "America First" del Presidente. Per l'Ucraina non avere più i missili che alimentano i sistemi di difesa Patriot è ovviamente una perdita gravissima, tanto che proprio la scorsa settimana al vertice NATO, Zelensky li aveva chiesti direttamente al Presidente americano. Sul campo si registrano attacchi russi a un ospedale di Kherson e ai magazzini e fabbriche della regione di Kharkiv, mentre gli ucraini rivendicano l'attacco ad una raffineria di petrolio nella regione russa di Saratov, un impianto a centinaia di chilometri dal confine ma che riforniva di carburante l'esercito di Mosca. .