Guerra in Ucraina, Von der Leyen: tempi turbolenti ma ora l'UE corre

Ci teneva a rilasciare una conferenza stampa per i 100 giorni dal suo insediamento, un po', come fanno i Capi di Stato o di Governo. Anche per sottolineare l'importanza del ruolo guida della Commissione Europea. Cosi, Ursula von Der Leyen ha parlato dei risultati di questi mesi e dei programmi della sua seconda legislatura, con un inevitabile accento sulla politica di sicurezza. È proprio il piano di riarmare l'Europa presentato pochi giorni fa al Consiglio Europeo il fulcro dell'attenzione della presidenza e degli Stati membri. "Questa settimana abbiamo visto il supporto unanime per il pacchetto un pacchetto di 800 miliardi di euro, un passo storico. Questa può essere la base per l'Unione Europea della difesa. Avvieremo porteremo avanti questo piano a pieno regime. L'idea soggiacente è che dobbiamo realizzare il nostro pieno potenziale dinanzi a minacce concrete". Von der Leyen non ha escluso in futuro sussidi diretti agli Stati pagati con bond europei per aiutarli negli investimenti militari. Per ora però si accontenta del consenso politico ricevuto sul programma. Si chiama ReArm Europe, ha precisato, rispondendo anche ai dubbi di Meloni, perché in effetti è proprio quello che è. Nei prossimi giorni verrà convocato per la prima volta nella storia dell'Unione Europea un Gabinetto di Sicurezza cui prenderanno parte tutti i Commissari Ue. Mentre a proposito dei rapporti con gli Stati Uniti, la Presidente ha precisato: "Siamo ancora alleati. Le cose però sono cambiate e anche noi dobbiamo prenderci la responsabilità della nostra sicurezza". .