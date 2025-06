Guerra Medioriente, Israele sospende consegne aiuti a Gaza

Israele sospende la distribuzione degli aiuti umanitari nel Nord di Gaza perché a detta dell'Esecutivo finirebbero nelle mani dei miliziani di Hamas. Una decisione che arriva dopo la minaccia del Ministro delle Finanze israeliano, il falco di ultradestra Bezalel Smotric di lasciare la coalizione di governo di Benjamin Netanyahu, se non fossero state prese misure immediate per impedire il saccheggio degli aiuti da parte del gruppo islamista palestinese. Mentre il Primo Ministro israeliano prova così ad evitare l'ennesima crisi politica, i raid dell'aviazione israeliana continuano a colpire l'enclave palestinese e a mietere vittime. Oltre 50 i morti degli attacchi delle ultime ore, secondo fonti mediche locali. 50 sono anche gli ostaggi israeliani prigionieri nelle mani di Hamas dal 07/10/2023, di cui si stima solo una ventina siano ancora in vita. Il cessate il fuoco tra Israele e Iran, dopo una guerra di 12 giorni, secondo funzionari statunitensi citati dai media israeliani, avrebbe facilitato l'accelerazione dello sforzo diplomatico per arrivare ad una svolta nei colloqui per una potenziale tregua a Gaza tra Stato Ebraico e Hamas con il leader del Likud e il Presidente americano Donald Trump, che avrebbero concordato una rapida fine della guerra all'interno dell'enclave palestinese. Atteso nelle prossime settimane un possibile faccia a faccia tra due leader, dopo che Netanyahu ha espresso l'interesse nel visitare la Casa Bianca, idea non esclusa da Trump, ma ancora non c'è una data certa. .