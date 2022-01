Harry rivuole la scorta e fa causa al governo britannico

Ancora musica e balli a Downing Street ma stavolta siamo davanti ai cancelli della residenza del premier Boris Johnson, e quella in corso non è una festa vera ma finta, è un party ironico con tanto di maschere del primo ministro organizzato da un gruppo di cittadini inglesi per tenere alta l'attenzione su ben altri incontri che hanno coinvolto lo staff e il Capo del Governo stesso, a partire da quella cena nel giardino di Downing Street avvenuta il 20 maggio del 2020 durante il primo lockdown a Londra. A quell'evento parteciparono una quarantina di persone per mangiare e bere, in un momento in cui ai britannici non era permesso di incontrarsi a causa della pandemia e dell'alto numero dei contagi. Le pubbliche scuse di Boris Johnson non sono bastate evidentemente a far cambiare in meglio l'opinione che molti hanno di lui a Londra. Scuse che il Premier ha dovuto rivolgere anche a Buckingham Palace per aver ospitato, sempre a Downing Street, due feste la notte prima dei funerali del Principe Filippo. Una vergogna, ne è certo Oliver Dowden, presidente del partito conservatore britannico che pur appartenendo alla stessa ala politica di Johnson si è detto disgustato da quanto rivelato sui party e ha chiesto che ci sia un cambio radicale a Downing Street, d'altro canto le dimissioni del Premier sono state chieste, a gran voce, sia dai laburisti all'opposizione che dai conservatori. E non c'è pace neppure per la Royal family dopo i guai legati ad Andrea, al quale sono stati tolti tutti i suoi titoli reali per le accuse di abusi sessuali, c'è un altro motivo di imbarazzo per la Regina Elisabetta II, il Principe Harry vuol far causa al Governo inglese perché rivuole la scorta, privilegio che gli era stato tolto dopo le dimissioni da membri senior della famiglia reale quando decise di sposare Meghan Markle, ora ci ha ripensato ma ha precisato che pagherà di tasca sua i bodyguard.