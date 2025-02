IA, Taddeo: "La Cina non va ostracizzata"

La notizia principale di DeepSeek è che c'è stato un grandissimo avanzamento nella ricerca e nella produzione dell'intelligenza artificiale, costruendo su quello che altre aziende hanno fatto, in questo caso Open AI. Quindi quello che ci mostra è che se non riuscissimo ad abbattere questi muri, che invece sembrano no, irregimentare l'innovazione, potremmo procedere molto più velocemente con costi ambientali, energetici e anche finanziari ridotti e cogliere prima il potenziale di questa tecnologia. Purtroppo questa potenzialità non viene raccolta, non e anche finanziari ridotti geopolitico. Parliamo di competizione, no America-Cina e anche da quelle che sono i rischi che questa tecnologia ci pone a cui non guardiamo con la sono i rischi che questa tecnologia ci pone e che non a cui non guardiamo con la necessaria attenzione. Ci lasciamo distrarre da tematiche come la super questa tecnologia come la sicurezza, la questione della poca affidabilità." "La Cina rappresenta quindi più un interlocutore con cui avere a che fare o una minaccia?", "Ma è tutte e due e diventerà una minaccia, tanto una minaccia, ma è tutti e due e diventerà una meta, una minaccia, tanto grandissime moli di dati. Una grandissima popolazione, digitalizzata in buona parte grandissime moli di dati. Una grandissima popolazione digitalizzata in buona parte sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale dal 2016 e quindi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale dal duemilasedici e quindi chiamiamo i frog Leap, i salti in avanti ostracizzarla del tutto non porterà ad chiamiamo i frog no, i salti in avanti ostracizzata del tutto non porterà ad capire che la Cina è un attore col quale parlare e interagire. Capire anche capire che la Cina è un un un attore col quale parlare e interagire. Capire anche che la Cina sviluppa l'intelligenza artificiale, non secondo i nostri dei valori che noi pensiamo siano fondamentali.", "Vediamo al vertice di Parigi, attualmente in corso, le chiedo si pensa sempre un po' all'Europa come il posto delle regole e non un posto magari dove investire? Ecco, questo messaggio secondo lei adesso sta passando?", "Secondo me è cambiato molto repentinamente, dopo appunto l'insediazione di Trump e quello che ne è seguito, abbiamo visto Macron l'annuncio di tanti fondi, grandi fondi per la ricerca AI che tentano di essere la versione europea di Stargate e quindi c'è un un'attenzione maggiore all'investimento. Abbiamo visto Ursula Von del Leyen dire che renderà la regolamentazione attenzione Abbiamo visto Ursula Andress e dire che um renderà la regolamentazione attenzione non dell'intelligenza artificiale, ma del mercato molto più agile per favorire le piccole e medie imprese e le start up e quindi è molto probabile che questi siano indicatori seri di un, non di un cambio di rotta, ma di una correzione di rotta. Perché è importante capire che questa corsa all'innovazione europea che abbiamo messo in essere." abbiamo messo in essere. .