Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza city

00:02:06 min
|
1 ora fa

Le forze di difesa israeliane IDF hanno dato il via libera a un piano che prevede una nuova e massiccia offensiva per la conquista di Gaza City. Secondo quanto riferito dall'esercito, il progetto è stato discusso in un incontro con alti ufficiali militari e rappresentanti dello Shin Bet. Sono decine i morti in tutta l'enclave, mentre il bilancio delle vittime legate alla carestia continua a crescere. In 24 ore, sono morti otto palestinesi, tra cui tre bambini a causa della fame. Il totale delle vittime per, denutrizione ha raggiunto le 235, di cui 106 sono bambini, secondo i dati del Ministero della Salute di Gaza. Nel frattempo un altro sviluppo ha attirato l'attenzione internazionale. Fonti israeliane parlano di discussioni in corso tra Israele e il Sud Sudan, sulla possibilità di trasferire i palestinesi sfollati dalla Striscia di Gaza, in quella che Israele e Stati Uniti chiamano migrazione volontaria, ma le maggiori organizzazioni internazionali chiamano pulizia etnica. Il governo del Sud Sudan ha smentito queste voci, mentre nel Paese si trova una delegazione diplomatica israeliana, guidata dal viceministro degli Esteri in visita istituzionale. Intanto Hamas ha annunciato che uno dei suoi leader, Khalil al-Hayya, è arrivato a Il Cairo per partecipare a colloqui con il governo egiziano, con l'obiettivo di rilanciare i negoziati per un cessate il fuoco dentro Gaza e il rilascio di ostaggi. Le discussioni si concentrano anche sul miglioramento della situazione umanitaria a Gaza. Infine, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato che Hamas è stata inclusa nella Blacklist dell'ONU di Paesi e gruppi armati, accusati di violenze sessuali sistematiche come arma di guerra, in riferimento alle denunce delle donne israeliane dopo l'attacco del sette di ottobre. Guterres ha inoltre avvertito Israele, che sarà inserita nella stessa lista, se non permetterà l'accesso alle proprie carceri agli ispettori ONU, dopo le molteplici denunce di abusi sessuali subiti da detenuti palestinesi per mano dei propri carcerieri. .

Trump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuocoTrump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuoco
mondo
Trump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuoco
00:01:46 min
| 51 minuti fa
pubblicità
Guerra Medioriente, protesta dei giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"Guerra Medioriente, protesta dei giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"
mondo
MO, protesta giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"
00:01:39 min
| 1 ora fa
MO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cureMO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
mondo
Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
00:01:28 min
| 3 ore fa
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, UcrainaUnità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
mondo
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
00:01:55 min
| 3 ore fa
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldoGaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
mondo
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader UeGuerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
mondo
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
00:01:00 min
| 3 ore fa
Ucraina, prosegue avanzata russa verso PokrovskUcraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk
mondo
Ucraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk
00:01:38 min
| 4 ore fa
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a PatrasGrecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
mondo
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
00:00:59 min
| 5 ore fa
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuocoEuropa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
mondo
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
00:01:54 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR ZELENSKYERROR! ESTR ZELENSKY
mondo
Call Ue-Trump, Zelensky: "Grazie a Germania per il sostegno"
00:00:41 min
| 6 ore fa
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 7 ore fa
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat RaiModa green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
mondo
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
00:00:58 min
| 7 ore fa
Trump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuocoTrump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuoco
mondo
Trump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuoco
00:01:46 min
| 51 minuti fa
Guerra Medioriente, protesta dei giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"Guerra Medioriente, protesta dei giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"
mondo
MO, protesta giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"
00:01:39 min
| 1 ora fa
MO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cureMO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
mondo
Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
00:01:28 min
| 3 ore fa
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, UcrainaUnità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
mondo
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
00:01:55 min
| 3 ore fa
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldoGaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
mondo
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader UeGuerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
mondo
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
00:01:00 min
| 3 ore fa
Ucraina, prosegue avanzata russa verso PokrovskUcraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk
mondo
Ucraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk
00:01:38 min
| 4 ore fa
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a PatrasGrecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
mondo
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
00:00:59 min
| 5 ore fa
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuocoEuropa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
mondo
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
00:01:54 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR ZELENSKYERROR! ESTR ZELENSKY
mondo
Call Ue-Trump, Zelensky: "Grazie a Germania per il sostegno"
00:00:41 min
| 6 ore fa
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 7 ore fa
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat RaiModa green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
mondo
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
00:00:58 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità