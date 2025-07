In Serbia non si fermano le proteste contro il governo

Sono settimane di tensioni e di proteste in Serbia, non solo nella capitale Belgrado. Tutto il paese è teatro di manifestazioni che chiedono elezioni anticipate e le dimissioni di Aleksandar Vucic. Il presidente è accusato di corruzione e di una deriva autoritaria che contrasta con la volontà del popolo serbo. Lo scorso sabato circa 140mila manifestanti hanno marciato su Belgrado, dove ci sono stati momenti di tensione con la Polizia. Negli scontri sei agenti sono rimasti feriti e diverse decine di attivisti sono stati arrestati. Solo poche ore dopo cittadini e studenti hanno organizzato diversi blocchi stradali e barricate contro il Governo a Belgrado e a Zemun. Quello di questi giorni è il movimento di protesta più vasto degli ultimi vent'anni del paese ed è nato dopo il disastro nella stazione ferroviaria della città di Novi Sad, che ha provocato la morte di 15 persone. L'episodio ha scatenato forti polemiche contro la corruzione del Governo, perché la stazione necessitava di un intervento di ristrutturazione mai attuato. La risposta del presidente Vucic alle proteste è stata perentoria. In un post sui social ha elogiato il lavoro la violenza, accusando le potenze straniere di sostenere i movimenti di protesta. La paura è quella che le manifestazioni portino a una cosiddetta rivoluzione colorata in Serbia, sostenuta dall'Occidente. Un timore condiviso anche dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che vede nel caso della Serbia, un possibile ribaltamento del potere che potrebbe dare fastidio anche alla Russia. Bianca Terzoni, Sky TG 24. .