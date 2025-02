Incertezza accordo Trump-Zelensky su minerali strategici

"Sì, certo, l'incontro ci sarà e Zelensky firmerà l'accordo sui minerali strategici perché conviene a entrambi". Così Donald Trump chiude la questione sull'incontro tra l'inquilino della Casa Bianca e il numero uno di Kiev. Cessa dunque l'incertezza causata dalle parole dello stesso Zelensky che qualche ora prima aveva spiegato la sua interpretazione dell'accordo in termini un po' diversi rispetto a quanto aveva detto lo stesso Trump "Nel testo del negoziato aveva detto Non c'è ancora nulla sulle garanzie di sicurezza che gli Stati Uniti dovrebbero fornire a Kiev". Inoltre lo aveva definito solo un accordo quadro per la creazione di un fondo congiunto con il contributo per il 50% di entrate provenienti dalle risorse naturali ucraine". Anche se poi aveva aggiunto: "E' troppo presto per parlare di soldi". Insomma, il punto resta la sicurezza, era poi tornato a insistere sull'ingresso nell'Alleanza Atlantica "Voglio trovare un percorso per la NATO o qualcosa di simile. Se non avremo garanzie di sicurezza, se non avremo un cessate il fuoco, allora non funzionerà niente" Garanzie che per ora da oltreoceano non sembrano arrivare. Anzi, dalla Riunione di Gabinetto il Presidente americano ha chiarito che le garanzie devono essere offerte dall'Europa e quanto all'ingresso dell'Ucraina nella NATO, potete dimenticarvelo. Ma sul fronte diplomatico The Donald ha fatto mostra di per sé l'ottimismo "Ho parlato con Putin appena eletto, non aveva alcuna intenzione di mettere fine alla guerra, ma dovrà fare concessioni". Mosca, invece, attraverso il suo Ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, ribadisce la contrarietà russa alla presenza di peacekeeper. Secondo il Capo della diplomazia "Ogni negoziato deve affrontare le cause alla base del conflitto. A partire dal fatto dice appunto Lavrov che l'Ucraina veniva attirata verso la NATO con l'obiettivo di utilizzare il suo territorio per creare una infrastruttura militare da impiegare contro la Russia". Facendo intuire però così anche i termini di un possibile accordo.