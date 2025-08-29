Indonesia, scontri a Jakarta per privilegi dei parlamentari

Nuove proteste violente si sono verificate a Jakarta la sera del 28 agosto contro gli stipendi e i privilegi dei parlamentari. La polizia ha sparato lacrimogeni contro i manifestanti che usavano fuochi d’artificio, mentre alcuni veicoli delle forze dell’ordine sono stati incendiati. Solo tre giorni prima, altri scontri avevano avuto luogo davanti al parlamento, dove la folla accusava i deputati di guadagnare oltre 100 milioni di rupie al mese. I manifestanti denunciano anche quella che definiscono una classe dirigente corrotta e l’eccessivo peso dei militari nella vita civile sotto la presidenza di Prabowo Subianto.