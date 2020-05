Intervista inedita del Papa a fondatrice di Nuovi Orizzonti

228 tra centri di accoglienza, formazione e case famiglia, 700 mila aderenti, sei cittadelle in Italia e all'estero. È la comunità Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Amirante e la visita in forma privata di alcuni mesi fa di Papa Bergoglio - è rimasto con loro un'intera giornata, fatta di parole e canti, testimonianze, tanta commozione - diventa adesso un libro “Dio è gioia”. Nel volume anche un'intervista inedita di Chiara a Francesco. “Io sono partita dal chiedergli il segreto, il suo segreto, per essere nella gioia nei momenti di difficoltà, e mi ha colpito in particolare la sua risposta sull'umorismo, sull'importanza di custodire l'umorismo, e sottolineare che lui ogni mattina chiede il dono dell'umorismo e anche l'autoironia. Mi ha veramente colpito”. Il libro riprende i testi di quell'incontro inaspettato, le parole di Bergoglio e quelle dei ragazzi che hanno emozionato anche il Papa per la loro drammaticità. Vengono da storie di droga, alcol, prostituzione, violenze, abusi ed emarginazione. Giovani che nell'incontro con la comunità Nuovi Orizzonti hanno visto riaccesa la speranza e riscoperto la gioia della vita. “Io ho sentito il desiderio di condividere con più persone possibile questo momento, questa giornata insieme a Papa Francesco e anche le testimonianze dei ragazzi che erano tutte di morte, di resurrezione, di passaggi dagli inferni alla vita. E anche alcuni amici che erano lì presenti a questa giornata, come Nek, Bocelli, Marzotto e Fabio Fazio, che hanno parlato proprio dell'importanza della spiritualità per riscoprire la gioia”. Nel libro Andrea Bocelli racconta il suo cammino verso la fede, quella che definisce la sconvolgente attualità del Vangelo. Nek scrive: per vivere questa splendida avventura con Nuovi Orizzonti bisogna essere un po' folli e un po' rock 'n roll.