Iran annuncia sospensione collaborazione con AIEA

L'Iran non può più collaborare con l'AIEA, l'Agenzia per l'Energia Atomica dell'ONU. Lo conferma il Presidente Masud Pezeshkian, che promulga la legge, del resto già approvata il 25 giugno dal Parlamento. Insomma, un atto formale che però per certi aspetti suggella la cosiddetta "guerra dei 12 giorni" con Israele e Stati Uniti. Le parole di Pezeshkian sono chiare: "a seguito della violazione della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale dell'Iran da parte di Israele e Stati Uniti, l'amministrazione è obbligata a sospendere qualsiasi cooperazione con l'AIEA finché l'agenzia ONU non garantirà la sicurezza dei siti nucleari e degli scienziati iraniani". A essere chiari: non è importante quello che dice ma piuttosto quello che non dice, e cioè che si tratta di una sospensione, quindi non dell'uscita di Teheran dal TNP, il trattato di non proliferazione. Come a ribadire che il programma nucleare iraniano è a fini civili, contrariamente a quanto sostengono i suoi detrattori. Intanto il Ministro degli Esteri, Abbas Aragchi, ha ammesso che il bombardamento statunitense del sito nucleare iraniano di Fordow "ha provocato gravi" e pesanti danni. "Anche se, aggiunge, "non è tuttora chiara l'entità". Nel frattempo si registrano disordini nella regione del Sistan-Baluchistan, dove sono morte 2 persone e altre 50 sono state arrestate con l'accusa di essere "spie del Mossad". E questo è un segnale da non trascurare. Il Baluchistan, la turbolenta regione al confine e culturalmente condivisa con l'Afghanistan e il Pakistan, è da sempre un focolaio di instabilità. Anche perché la popolazione è a maggioranza sunnita, e per questo il regime degli ayatollah la guarda con sospetto, ma in parte anche perché il confine poroso è foriero di traffici illegali: oppio, clandestini e armi. Ma anche, se non soprattutto, della merce meno gradita al regime: il dissenso. .