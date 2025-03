Sabato 22 marzo la polizia turca ha disperso con gas lacrimogeni e spray urticante una folla radunata davanti al municipio di Istanbul. I manifestanti protestavano contro la detenzione del sindaco Ekrem Imamoglu. Dopo l’intervento del leader dell’opposizione Ozgur Ozel, i presenti hanno eretto barricate, subito rimosse dagli agenti. Imamoglu è stato portato in tribunale per decidere se sarà rilasciato o incarcerato in attesa di processo.