Johnson sotto pressione, fine del piano anti-covid

Con un Primo Ministro sempre più in difficoltà, la conta delle defezioni all'interno del Partito Conservatore, è partita, così come i cambi di casacca. È il caso del giovane deputato Christian Wakeford, 37 anni, entrato in Parlamento conquistando nel 2019 un seggio, da sempre rosso, proprio grazie alla vittoria travolgente di Boris Johnson. Il suo profilo, è condiviso da tutti i deputati, età media 34 anni, che fanno parte del cosiddetto "Porkie Pie Plot", il complotto del pasticcio di maiale e che hanno già inoltrato alla commissione apposita, la richiesta di un voto di sfiducia contro il Primo Ministro. Ce ne vogliono almeno 54 di queste richieste, perché il voto abbia luogo. Ma la rivolta non riguarda solo i giovani, il malumore all'interno della formazione dei Tories, viene espresso, ormai chiaramente, anche da volti storici. Johnson ha provato a rispondere ai continui schiaffi che gli sono arrivati in aula, invitando tutti ad aspettare i risultati dell'indagine amministrativa, ancora in corso, sul cosiddetto Party-Gate e ha annunciando, per il 26 gennaio, la fine delle restrizioni anti-Covid, previste dal piano B. Ma dall'ormai famoso pasticcio di Peppa Pig, davanti alla Confindustria britannica, all'attuale complotto del pasticcio di porco, gli incidenti e le gaffe, si sono talmente accumulate, che neanche una dieta vegetariana e senza alcool, potrebbe essere sufficiente a salvare il Primo Ministro.