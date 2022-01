Kabul, ritrovato bimbo disperso

Non trattiene l'emozione il nonno quando prende in braccio il piccolo Sohail, disperso nella calca della fuga da Kabul lo scorso agosto. Dopo mesi di ricerche, trattative, sacchi di noci e una pecora macellata in dono, è riuscito a riabbracciare suo nipote. Per paura della calca i suoi genitori lo avevano consegnato ad un Marines, perdendone subito le tracce prima di partire per la Germania e l'America, dove sono stati accolti come rifugiati. A trovarlo, quei giorni, un tassista di Kabul, che racconta in lacrime l'altra faccia di questa storia. Dal giorno del ritrovamento la famiglia Safi si è presa cura del piccolo tanto da stabilire con lui un legame profondo, quasi da non volerlo più restituire. La testimonianza di alcuni vicini di casa e dalle foto pubblicate sui social, in cui il piccolo appare nel nuovo nucleo familiare, la chiave per ritrovarlo. E ci è voluto quasi un mese di trattative, doni, un fermo di polizia e il pressing mediatico internazionale per convincere la famiglia del tassista a restituire il piccolo. Ora si apre un nuovo capitolo nel cammino di Sohail per tornare tra le braccia della sua mamma. I genitori sono rifugiati in America e se tornassero in Afghanistan non riuscirebbero più ad uscirne.