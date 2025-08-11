Kallas convoca vertice ministri esteri Ue su Ucraina

00:01:57 min
|
24 minuti fa

Qualsiasi accordo sull'Ucraina deve includere Kiev. Kaja Kallas, l'Alto Rappresentante della politica estera dell'Unione Europea invita gli Stati Uniti e il Presidente Trump a non escludere il Presidente Zelensky nei piani di pace. Amplifica l'appello dei leader UE in vista dell'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump in Alaska il prossimo 15/08. Per questo Kallas convoca una riunione straordinaria dei Ministri degli Esteri da remoto nelle prossime ore, per discutere i passi da fare. Ricorda che sono in gioco interessi fondamentali per l'Unione Europea. La via segnata è quella dalla dichiarazione congiunta dei leader europei nella notte, dopo il vertice in Regno Unito. Kallas ribadisce: "I territori temporaneamente occupati dalla Russia appartengono a Kiev" L'invito dunque direttamente al Presidente Trump affinché faccia le dovute pressioni su Mosca, per negoziare seriamente e a quel tavolo non escludere Zelensky. Macron, Meloni, Merz, Tusk e Starmer hanno ribadito la linea europea sostenuta anche dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, si alla diplomazia attiva, sostegno all'Ucraina anche militare e pressione sulla Federazione Russa per porre fine a quella che non può essere definita altrimenti, che è una guerra di aggressione di Mosca. "Nessuna volontà di escludere l'Ucraina o Zelensky dal vertice del 15/08, dichiara il Vicepresidente JD Vance. Solo una valutazione: "Un eventuale incontro tra Putin e Zelensky prima del summit tra Big a Ferragosto non sarebbe produttivo". E poi un punto fermo, "Gli USA non vogliono più finanziare la guerra, vogliono raggiungere una soluzione pacifica, vogliamo fermare le uccisioni, ma credo che gli americani siano stanchi di continuare a inviare i soldi delle loro tasse a questo conflitto e alla fine, dice Vance "L'accordo non renderà felici nè la Russia né l'Ucraina". . .

Guerra Medioriente, Netanyahu: "Piano occupazione necessario a liberare Gaza"Guerra Medioriente, Netanyahu: "Piano occupazione necessario a liberare Gaza"
mondo
Netanyahu: "Piano occupazione necessario a liberare Gaza"
00:02:25 min
| 9 ore fa
pubblicità
ERROR! FLUT1008010ERROR! FLUT1008010
mondo
Attacco con droni russi sulla città ucraina di Bilozerske
00:01:00 min
| 11 ore fa
ERROR! FL COSTA D'AVORIOERROR! FL COSTA D'AVORIO
mondo
Proteste in Costa d'Avorio
00:01:00 min
| 10 ore fa
ERROR! FL COSTA D'AVORIOERROR! FL COSTA D'AVORIO
mondo
Proteste in Costa d’Avorio contro il quarto mandato Ouattara
00:01:00 min
| 14 ore fa
ERROR! ESTR NETANYAHU stop armi da GermaniaERROR! ESTR NETANYAHU stop armi da Germania
mondo
Netanyahu: "Merz un amico ma ha ceduto alle pressioni"
00:00:36 min
| 14 ore fa
ERROR! FL PELE PALESTINESEERROR! FL PELE PALESTINESE
mondo
Gaza in lutto per Suleiman al-Obeid, il “Pelé palestinese”
00:01:00 min
| 15 ore fa
ERROR! Netanyahu: Ci vorrà una settimana per l'operazione a Gaza, così come fu per RafahERROR! Netanyahu: Ci vorrà una settimana per l'operazione a Gaza, così come fu per Rafah
mondo
Netanyahu: Ci vorrà una settimana per l'operazione a Gaza
00:00:54 min
| 14 ore fa
ERROR! FL BOSNIA GARA TUFFIERROR! FL BOSNIA GARA TUFFI
mondo
In Bosnia-Erzegovina la 10° edizione dei tuffi dalla cascata
00:01:00 min
| 15 ore fa
ERROR! FL INDIA INONDAZIONIERROR! FL INDIA INONDAZIONI
mondo
India, proseguono ricerche dei dispersi dopo le alluvioni
00:01:00 min
| 15 ore fa
Istanbul, migliaia di persone protestano contro IsraeleIstanbul, migliaia di persone protestano contro Israele
mondo
Istanbul, migliaia di persone protestano contro Israele
00:01:00 min
| 17 ore fa
parata indigeni Messicoparata indigeni Messico
mondo
Messico, la capitale celebra la Giornata dei popoli indigeni
00:01:00 min
| 18 ore fa
ERROR! Guerra Ucraina, il nodo dei territori nella proposta russa a casa biancaERROR! Guerra Ucraina, il nodo dei territori nella proposta russa a casa bianca
mondo
Ucraina, nodo territori nella proposta russa a Casa bianca
00:02:04 min
| 19 ore fa
Guerra Medioriente, Netanyahu: "Piano occupazione necessario a liberare Gaza"Guerra Medioriente, Netanyahu: "Piano occupazione necessario a liberare Gaza"
mondo
Netanyahu: "Piano occupazione necessario a liberare Gaza"
00:02:25 min
| 9 ore fa
ERROR! FLUT1008010ERROR! FLUT1008010
mondo
Attacco con droni russi sulla città ucraina di Bilozerske
00:01:00 min
| 11 ore fa
ERROR! FL COSTA D'AVORIOERROR! FL COSTA D'AVORIO
mondo
Proteste in Costa d'Avorio
00:01:00 min
| 10 ore fa
ERROR! FL COSTA D'AVORIOERROR! FL COSTA D'AVORIO
mondo
Proteste in Costa d’Avorio contro il quarto mandato Ouattara
00:01:00 min
| 14 ore fa
ERROR! ESTR NETANYAHU stop armi da GermaniaERROR! ESTR NETANYAHU stop armi da Germania
mondo
Netanyahu: "Merz un amico ma ha ceduto alle pressioni"
00:00:36 min
| 14 ore fa
ERROR! FL PELE PALESTINESEERROR! FL PELE PALESTINESE
mondo
Gaza in lutto per Suleiman al-Obeid, il “Pelé palestinese”
00:01:00 min
| 15 ore fa
ERROR! Netanyahu: Ci vorrà una settimana per l'operazione a Gaza, così come fu per RafahERROR! Netanyahu: Ci vorrà una settimana per l'operazione a Gaza, così come fu per Rafah
mondo
Netanyahu: Ci vorrà una settimana per l'operazione a Gaza
00:00:54 min
| 14 ore fa
ERROR! FL BOSNIA GARA TUFFIERROR! FL BOSNIA GARA TUFFI
mondo
In Bosnia-Erzegovina la 10° edizione dei tuffi dalla cascata
00:01:00 min
| 15 ore fa
ERROR! FL INDIA INONDAZIONIERROR! FL INDIA INONDAZIONI
mondo
India, proseguono ricerche dei dispersi dopo le alluvioni
00:01:00 min
| 15 ore fa
Istanbul, migliaia di persone protestano contro IsraeleIstanbul, migliaia di persone protestano contro Israele
mondo
Istanbul, migliaia di persone protestano contro Israele
00:01:00 min
| 17 ore fa
parata indigeni Messicoparata indigeni Messico
mondo
Messico, la capitale celebra la Giornata dei popoli indigeni
00:01:00 min
| 18 ore fa
ERROR! Guerra Ucraina, il nodo dei territori nella proposta russa a casa biancaERROR! Guerra Ucraina, il nodo dei territori nella proposta russa a casa bianca
mondo
Ucraina, nodo territori nella proposta russa a Casa bianca
00:02:04 min
| 19 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità