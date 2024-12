Un aereo Embraer della Azerbaijan Airlines si è schiantato vicino ad Aktau, Kazakistan, il 25 dicembre, con 62 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Sono sopravvissute 28 persone, tra cui due bambini, mentre le autorità indagano sulle cause, ipotizzando un impatto con un uccello. I feriti sono stati trasferiti in ospedale e il presidente azero Ilham Aliyev è rientrato in patria dopo l’incidente.