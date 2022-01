Kazakistan iniziato ritiro truppe csto a guida russa

È iniziato il ritiro delle truppe dell'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva a guida russa dal Kazakistan, mentre in tutto il Paese le operazioni antiterrorismo contro le violente proteste sono terminate, nei centri in cui la rivolta contro il rincaro del carburante è stata più dura come Almaty, solo nelle ultime 24 ore almeno altri 2 mila sospetti rivoltosi e saccheggiatori, sono stati identificati e arrestati. Ora lo stato d'emergenza dichiarato dal Governo centrale, è stato revocato in 14 dei 17 distretti del Paese. Il Presidente kazako Tokayev è arrivato ad Almaty, una delle province in cui è ancora in vigore il coprifuoco e ha invitato le autorità locali appena nominate, a rilanciare le riforme della città devastata. Prendere l'occasione per rinnovare e migliorare il maggior centro abitato, la capitale finanziaria del Paese. Una dichiarazione che rafforza la lettura a favore delle scelte del Presidente Tokayev nella gestione dei disordini e delle violenze che sarebbero state innescate da vecchi poteri interni, ancora facenti capo al padre fondatore della Repubblica kazaka, l'ex Presidente Nazarbayev e ai suoi oligarchi. A supporto di questa tesi anche la testimonianza di alcuni manifestanti che dalle vicine Repubbliche ex sovietiche, sarebbero stati pagati anche centinaia di euro per poter arrivare a protestare nel Kazakistan. Anche la Cina per bocca del Presidente Xi Jinping, ha elogiato l'operato del Presidente. Va detto che proprio il Paese della Grande Muraglia è il principale acquirente delle ingenti risorse minerarie del Paese. Il piano di riforme avviato da Tokayev però, all'inizio della sua presidenza, anche grazie al sostegno progettuale di personalità come Tony Blair, si sarebbe arenato lasciando ancora grandi divari tra la popolazione, nonostante le immense ricchezze sulla carta del Paese, che potrebbero azzerare le diseguaglianze.