Numerose esplosioni sono avvenute nei sobborghi meridionali di Beirut, in Libano, la mattina del 15 novembre, in una nuova offensiva israeliana contro Hezbollah, sostenuto dall'Iran. Gli attacchi proseguono per il quarto giorno consecutivo nell’ambito di un conflitto che, da Gaza, si è allargato al Libano. Intanto, gli Stati Uniti hanno proposto una tregua, presentando una bozza al presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, nel tentativo di fermare le ostilità.