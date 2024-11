Uk non cresce, Banca d'Inghilterra punta dito su Brexit

Il Regno Unito non cresce. Il dato diffuso dall'ufficio nazionale di statistica è impietoso. Il terzo trimestre ha segnato un incremento dello 0,1%, al di sotto delle aspettative e soprattutto dell'obiettivo del 2,5% che si è preposto di raggiungere, in tempi relativamente brevi, il Governo laburista. "Certo che non sono soddisfatta", il primo commento al nuovo dato della Cancelliera Rachel Reeves, che alla cena annuale alla Mansion House, appuntamento che riunisce il gotha dell'economia e della finanza britannica, ha annunciato una riforma complessiva del sistema pensionistico. Ma l'aspetto della serata che ha colpito di più, è come la Cancelliera e il Governatore della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey, abbiano fatto fronte comune nel sottolineare i danni provocati all'economia britannica dalla Brexit. Argomento questo che rimane comunque kryptonite, non ci si può azzardare a parlare di rientro nell'Unione Europea, ma si insiste sulla necessità di un non meglio precisato reset dei rapporti col Vecchio Continente. Cosa questo voglia dire e quali benefici posso portare, dato che è escluso un ritorno nel mercato unico, resta un mistero. Al di là di dichiarazioni di facciata e di sorrisi mostrati in pubblico, la situazione resta quindi seria, e l'elezione di Donald Trump rappresenta ulteriore motivo di preoccupazione. Una guerra dei dazi potrebbe gravare moltissimo sulla finanziaria presenta il mese scorso, e far rialzare l'inflazione che si è impiegato anni ad abbassare. E se, rispetto a questo argomento, la UE può rifarsi al detto "l'unione fa la forza", il Regno Unito balla da solo.