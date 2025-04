Trump cosa ha detto? Ha detto voglio fare quanto possibile per portare questo conflitto alla fine e credo che questo sia veramente qualcosa di auspicabile. Naturalmente per tutta la NATO, la Russia è una minaccia a lungo termine, anche se finirà questa guerra. Non dobbiamo essere ingenui rispetto alla Russia. Ma per quanto riguarda terminare questo conflitto, penso che sia molto importante continuare ad avere dei suggerimenti pratici, per arrivare ad un cessate il fuoco. .