In Germania demolita ex centrale elettrica a carbone

Una ex centrale elettrica a carbone a Ibbenburen, in Germania, è stata demolita in un'esplosione controllata domenica 6 aprile. Sia la sala caldaie alta 100 metri che la torre di raffreddamento alta 125 metri sono state abbattute con successo. La centrale era stata chiusa nel 2021 come parte della transizione energetica della Germania dai combustibili fossili. Il sito ospiterà presto una stazione di conversione per l'energia eolica dal Mare del Nord, ha affermato l'impresa di costruzioni Hagerdon. Credit: Jan Schroth via Storyful.