Sabato 5 aprile interi quartieri di Dawson Springs, in Kentucky, sono finiti sott’acqua a causa di forti piogge e tempeste. Due persone sono morte nello Stato, tra cui un bambino di 9 anni travolto mentre andava a scuola. Oltre 500 strade sono state chiuse e molte abitazioni evacuate. Danni ingenti anche in Ohio, dove il governatore ha lanciato l’allerta per il rischio di alluvioni lampo. Le piogge hanno colpito gran parte della valle del fiume Ohio.