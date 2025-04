Lunedì 7 aprile migliaia di studenti in Bangladesh hanno manifestato contro la ripresa dei bombardamenti israeliani su Gaza. Le proteste si sono svolte in tutto il Paese, dopo l’appello lanciato dagli universitari per uno sciopero in solidarietà con la causa palestinese. All’Università di Dhaka si sono radunati quasi mille giovani con kefiah, bandiere palestinesi e cartelli anti-Israele. L’offensiva israeliana è ripresa dopo il crollo della tregua.