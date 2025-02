Libano, folla si prepara ai funerale dei capi di Hezbollah

A Beirut, il 23 febbraio, migliaia di persone si sono radunate allo stadio Camille Chamoun per i funerali dei leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah e Hashem Safieddine. Le folle hanno riempito gli spalti e le strade circostanti in attesa della cerimonia. Nasrallah, figura chiave del gruppo sciita, ha guidato Hezbollah per decenni ed è sato ucciso da un raid israeliano. Safieddine, succedutogli per una settimana, è stato poi ucciso da Israele. La sepoltura è prevista per il 24 febbraio nel sud del Libano.