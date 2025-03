Libro possibile, Barachini: fondamentale presenza Italia

Italia e Regno Unito hanno una storia comune, una storia di cultura, di architettura, di passione anche, per esempio, per l'arte e per la pagina scritta. Del resto, insomma, le nostre radici sono comuni ed è particolarmente entusiasmante che l'Italia sia qui a Londra dove in questa fiera che è la seconda più importante al mondo, si commerciano i diritti e perché è fondamentale la presenza italiana? Perché tradurre un libro in inglese vuol dire aprirsi a un mercato potenzialmente sconfinato e allo stesso tempo per gli editori italiani piccoli, medi e grandi scoprire nuove realtà internazionali. Quindi io penso che il senso della presenza italiana sia quello di non avere paura del futuro, di partire da solide basi passate per costruire un orizzonte, speriamo il più radioso possibile, nonostante quello che sta avvenendo nel mondo, cioè l'innovazione, l'avvento, dell'intelligenza artificiale e anche di alcune preoccupazioni legate ai lavori del futuro. L'intelligenza artificiale fa parte della nostra vita e farà parte della nostra vita. Gli studiosi americani dicono non puoi rimettere il genio dentro la bottiglia. Oggi l'innovazione è davanti agli occhi di tutti. Gli scenari futuri sono ancora difficili da comprendere. Dov'è che possiamo operare dove può operare il governo italiano, dove può operare l'insieme dei paesi europei e possiamo operare a costruire norme e regole sicure perché i cittadini possano comprendere ciò che è artificiale e ciò che è umano, ciò che ha una responsabilità umana e ciò che non la ha. Poi, anche a costruire un percorso nel quale l'innovazione accompagni un percorso di progressione anche del benessere. Perché oggi, per esempio, bisogna tutelare il copyright, i diritti d'autore che stanno alla base del sistema editoriale e informativo. Io mi occupo anche di sostegni all'informazione e al giornalismo. Se noi non tuteliamo il diritto d'autore, non tuteliamo il sistema e quindi il sistema non può crescere, non può evolversi. Nel mio dipartimento, il Dipartimento editoria informazione, abbiamo creato una commissione studiare l'impatto l'intelligenza artificiale l'ambito editoriale e informativo. La commissione è presieduta da padre Paolo Benanti, che è il consigliere per l'innovazione di Papa Francesco e insieme a lui abbiamo steso un rapporto che oggi fa parte di un disegno di legge in discussione al Senato. Tre sono i punti per noi dirimenti. Come dicevo prima, la difesa del diritto d'autore e del copyright del valore del diritto d'autore del copyright. Non possiamo accettare che succeda quello che per molti anni è successo nel mercato musicale con l'impoverimento di quel segmento, cosa che, per esempio si sta discutendo proprio in questi giorni anche nel Regno Unito. Il secondo punto è manifestare chiaramente anche nell'interesse dei cittadini, la visibilità dei cittadini, cosa è prodotto artificialmente e cosa no, quindi etichettare i contenuti e renderli visibili anche a chi magari ha meno strumenti di comprensione tecnologica. Il terzo punto, abbiamo introdotto in questo disegno di legge il reato di deep fake, perché oggi costruire una fake news o un deep fake costa molto poco, mentre l'informazione tradizionale, che è un bene fragile, raro, è molto caro. E quindi il confronto fra il rischio di produzione di fake news e deep fake a basso costo contro l'informazione di qualità cara e costosa, è un reale, una reale preoccupazione che noi abbiamo. Credo che poi la partita vada giocata in sede europea, perché solo l'Europa con la sua storia normativa può difendersi tutta insieme da quello che sta avvenendo nel Sud est asiatico e in parte anche oltreoceano. .