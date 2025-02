Medioriente, in salita negoziati per seconda fase tregua

Sulla carta il primo marzo segna la fine della prima fase di sei settimane dell'accordo di cessate il fuoco sottoscritto da Israele e Hamas a metà gennaio. E sempre sulla carta dovrebbe scattare la seconda fase, altri quarantadue giorni, che prevede il graduale ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza a partire dal Corridoio Filadelfia, una lingua di terra lunga quattordici chilometri che separa il sud dell'Enclave dal nord del Sinai egiziano. Ma i negoziati sui prossimi passi sono iniziati in salita. Mentre Israele spinge per estendere la prima fase di altri quarantadue giorni, Hamas vuole iniziare senza alcun ritardo la fase due. L'obiettivo del movimento islamista palestinese è quello di raggiungere un cessate il fuoco permanente, cosa che Netanyahu, come affermano diversi analisti, sta cercando di evitare per non perdere il sostegno della destra oltranzista, parte della coalizione di governo. I negoziati arrivano in un momento di forte pressione interna, con un'indagine dell'esercito israeliano che mostra il totale fallimento dell'IDF nel prevenire il 7 ottobre. Il documento, lungo diciannove pagine, descrive nel dettaglio come le forze di difesa israeliane abbiano sottovalutato Hamas dando per scontato che il movimento islamista palestinese non fosse né interessato né si stesse preparando per una guerra su larga scala. Tra le falle più gravi emerse nell'indagine spicca il rifiuto di considerare il piano Muro di Gerico, un documento che delineava un attacco simile a quello del 7 ottobre, come una minaccia concreta. Sebbene l'intelligence avesse ricevuto informazioni sul piano già nel 2018, le valutazioni lo avevano catalogato come un'ipotesi irrealizzabile. Eppure Hamas, come si legge nel rapporto, cominciò poi a pianificare l'attacco nel 2022 e la decisione di passare all'azione proprio il 7 ottobre venne presa nel maggio del 2023, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu guardava al fronte della Cisgiordania. .