Medioriente, rientrano le salme degli ostaggio morti

E' stato il giorno del dolore per Israele, quello della consegna, per la prima volta dall'inizio del cessate il fuoco delle salme di quattro ostaggi. L'84 enne Oded Lipshitz, Shiri Bibas e i due bambini Ariel, e Kfir, tra gli ostaggi più simbolici e conosciuti in tutto il mondo per via della loro giovane età. Kfir al momento del sequestro, il 7 di ottobre aveva meno di un anno. Un punto di svolta emotivo per Israele, che si raduna a lungo le strade percorse dal corteo funebre che porta i quattro corpi al centro forense Abu Kabir per l'identificazione e l'accertamento delle motivazioni del decesso. Oded, secondo quanto dichiarato dal capo del centro forense, è stato ucciso verosimilmente da miliziani della Jihad Islamica circa un anno fa, durante la riconsegna dei corpi, Hamas ha ribadito in differenti modalità che la famiglia Bibas sarebbe morta invece nel novembre 2023 a causa dei bombardamenti israeliani, Versione né confermata né smentita da Israele. La Croce Rossa Internazionale ha protestato apertamente contro le modalità della consegna dei corpi, le bare nere esposte sul palco, chiedendo nuovamente che tali eventi vengano svolti lontano dalle telecamere e spettacoli mediatici per rispettare la privacy delle famiglie. In una dichiarazione pubblica. Il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha giurato vendetta e promesso che il 7 di ottobre non tornerà a capitare. In nottata la piazza degli ostaggi di Tel Aviv si riempie come non mai prima d'ora unita dal cordoglio e dal dolore alla vigilia di un vertice arabo in Arabia Saudita a Riad, dove l'Egitto ha promesso di presentare una controproposta per il futuro di Gaza che ne permetta la ricostruzione senza l'esilio della sua popolazione. In opposizione quindi al controverso piano americano caldeggiato da Donald Trump e parte della politica israeliana. .