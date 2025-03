Medioriente, scontri alla Knesset con famiglie ostaggi

Queste immagini raccontano meglio di molte parole la delusione e la rabbia dei familiari delle vittime del 7 di ottobre accorse alla Knesset per assistere alla sessione plenaria speciale sulla richiesta di istituire una commissione d'inchiesta statale sulle responsabilità del Governo in merito al 7 di ottobre. Dentro l'aula il primo ministro israeliano boccia nuovamente l'idea, definendola come un possibile attacco politico. Fuori invece i familiari delle vittime vengono respinti dalla sicurezza con una vera e propria colluttazione fisica. Famiglie che sono anche largamente favorevoli ad onorare gli accordi di cessate il fuoco con Hamas per riportare a casa gli ostaggi in opposizione alle scelte del Governo. Netanyahu annuncia infatti che Israele si sta preparando per le prossime fasi di una guerra su sette fronti, con l'obiettivo di assicurarsi che Gaza non sarà più una minaccia per lo Stato ebraico, anche se il ritorno alle ostilità dentro Gaza dice non è imminente. Il ministro delle Finanze Smotrich, riferendosi all'attuale blocco degli aiuti umanitari dentro Gaza, parla di futuri tagli di elettricità e di acqua, seguiti da un attacco massiccio, letale e rapido. L'ex ministro Ben-Gvir alza ancora di più i toni e suggerisce: I depositi di aiuti umanitari dovrebbero essere bombardati. Dentro Gaza inizia a salire nuovamente il costo degli alimenti a causa dell'incertezza dovuta all'embargo degli aiuti, mentre il municipio di Dayr al-Balah annuncia che due desalinizzatori hanno già smesso di funzionare per mancanza di carburante. Bombardamenti israeliani uccidono due persone. In Israele un cittadino israeliano di origini druse, cresciuto in Germania, compie un attentato a Haifa, due morti, incluso l'attentatore, muore anche un detenuto palestinese nel carcere israeliano megiddo, detenuto dal novembre 2023 senza accuse e trattenuto senza processo. È il 61esimo palestinese a morire sotto la custodia degli istituti penitenziari israeliani dal 7 di ottobre. Gerusalemme. .