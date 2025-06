Medioriente, Trump: Iran a poche settimane da bomba atomica

L'Iran era un passo dalla bomba atomica, anzi a poche settimane, per fortuna che Israele e gli USA sono intervenuti. Donald Trump, intervistato dalla Fox News è così convinto dell'efficacia della sua strategia in Medio Oriente che vuole incontrare gli eroi che hanno bombardato i siti nucleari iraniani. Ora però ho assicurato il programma nucleare è stato annientato come nessuno aveva mai visto prima. Del resto, aggiunge Teheran può cambiare la rotta degli eventi e se si mostrerà ragionevole, pacifico e non farà più danni, potrebbe anche revocare le sanzioni e questo ha concluso potrebbe segnare una grande differenza. Tutto a posto, dunque, anche se qualche ma affiora. Per esempio il fatto che andando oltre la melina dei proclami e delle smentite, continuano le voci secondo cui la riserva di uranio arricchito sarebbe stata spostata dal sito di Fordow. Fake news ribatte The Donald, anzi quel sito è stato colpito dai terribili bunker-buster che hanno attraversato la roccia come se fosse burro fuso. E però qualche fuga di notizie ci deve essere stata perché poi minaccia coloro che hanno fatto trapelare informazioni sui nostri attacchi contro l'Iran dovrebbero essere perseguiti. Intanto dal campo giungono scricchiolii, il capo dell'esercito iraniano, Abror Rahim Mousavi ha avanzato dubbi sulla tenuta del cessate il fuoco proclamato dopo 12 giorni di guerra. Siamo vigili e pronti a reagire, se necessario, ha assicurato. Nel frattempo la Repubblica Islamica ha agito anche sul piano diplomatico, dopo aver denunciato la morte di 71 persone nel raid israeliano sul carcere di Evin, ha chiesto ufficialmente che il Consiglio di sicurezza riconosca il regime israeliano e gli Stati Uniti come iniziatori dell'atto di aggressione, e ne riconosca le conseguenti responsabilità, incluso il pagamento di risarcimenti e riparazioni. .