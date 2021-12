Migranti Bielorussia-Polonia, Ue: impedire attacchi ibridi

Si chiamano misure contro la strumentalizzazione dei migranti, misure delle quali i migranti farebbero però volentieri a meno. L'Europa vuole definire meglio i tipi di attacchi ibridi cui è sottoposta, ora ad esempio dalla Bielorussia che incoraggia i migranti ad entrare nei confini dell'Unione Europea. La Commissione vuole quindi creare uno specifico strumento giuridico che le consenta di reagire più velocemente. In più propone agli Stati membri dell'area di libera circolazione di Schengen, di istituire controlli alle frontiere che possano verificare lo status di un migrante per impedire i movimenti secondari. Controlli che devono essere giustificati dall'emergenza e durare massimo sei mesi. Così il vicepresidente della Commissione Schoinas: "Sono nuove misure per rispondere alla strumentalizzazione, sapete che con questo termine abbiamo definito e abbiamo reagito politicamente alla situazione, ma adesso stiamo introducendo una definizione nel diritto europeo assieme agli strumenti legislativi che consentano ai Paesi membri di affrontare le circostanze straordinarie in cui ci troviamo ad operare". Ogni risposta messa in campo per contrastare la strumentalizzazione dei migranti di fatto va a colpire i migranti stessi. In questi giorni ad esempio a Polonia e Lituania l'UE ha concesso di trattenere un richiedente asilo fino a sei mesi in un campo al confine in attesa di una risposta sulla sua domanda di protezione umanitaria. In ogni caso l'Europa appare particolarmente preoccupata dalle minacce che vengono da est. Le migliaia di soldati russi che vanno schierandosi al confine orientale dell'Ucraina fanno temere un prossimo conflitto e per questo il Presidente del Consiglio Europeo nella lettera di invito e presentazione della prossima riunione dei Capi di Governo fa la voce grossa, qualsiasi aggressione militare dalla Russia contro Kiev, dice Michel, avrà conseguenze enormi è un prezzo elevato per Mosca.