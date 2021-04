Le ONG che si occupano dei salvataggi di migranti nel Mediterraneo accusano l'Europa di non ascoltare il grido d'aiuto che arriva dal Canale di Sicilia. La nave Ocean Viking di SOS Mediterranee che ha tentato di raggiungere senza riuscirci il gommone con 130 migranti che aveva lanciato l'allarme, ha fatto sapere che durante le operazioni nessuna autorità, ne Europea ne Libica si è fatta carico di coordinare i soccorsi. Nessuno ha risposto alle chiamate di aiuto e per questa ragione il solo equipaggio coadiuvato da due mercantili Russi che navigavano in zona, ha tentato invano di salvare la vita dei migranti, ma al loro arrivo hanno trovato soltanto il relitto del gommone e decine di corpi senza vita, una scena straziante che ancora una volta si ripete in quel tratto di mare. L'Arcivescovo di Palermo Monsignor Corrado Lorefice lancia un monito all'Europa, basta ignorare tutto questo. "Finché rimaniamo bloccati da pseudo interessi che possiamo rivendicare come singoli e come singole Nazioni, è chiaro che non ci sarà neanche la vera Europa nata sorta dall'esigenza di una condivisione della crescita di un noi e penso che questo problema invece faccia vedere tutta la debolezza attualmente dell'Europa." E intanto il mare continua a restituire corpi senza vita.