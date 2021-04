Secondo il detto "non dormiva mai", poi è arrivata la pandemia e pochi posti al mondo sono cambiati, come New York. Nell'ultimo anno, la metropoli da 8 milioni di persone, che correvano 24 ore su 24, andava a letto nel migliore dei casi alle dieci di sera. Nessun turista, musei, cinema e teatri chiusi, newyorkesi al lavoro da casa, uffici deserti, saracinesche abbassate in locali e negozi. Scene comuni a tutto il mondo, solo che qui faceva più impressione. Con i vaccini però, sono arrivate le prime timide riaperture e oggi si pianifica il ritorno alla normalità: dal primo luglio, la città riparte senza restrizioni. Sono già stati somministrati 6,4 milioni di vaccini, il 42% degli abitanti è immunizzato, un terzo ha fatto almeno la prima iniezione. Vaccinarsi è adesso ancora più facile, basta avere 16 anni, non serve neanche l'appuntamento. Dall'inizio dell'anno contagi e vittime sono in calo costante e pure se altri Stati, come il Texas, hanno già riaperto tutto, che lo faccia New York è più che simbolico. La grande fuga degli abitanti, sembra meno drammatica e definitiva di quanto temuto e le corporation, organizzano il rientro dei dipendenti nei grattacieli. Perché torni vibrante, come nei film, però sarà determinante il turismo, prima del Covid qui arrivavano dall'estero 13 milioni di visitatori, che davano lavoro a un'industria di 400 mila persone, che generava una cinquantina di miliardi di dollari, pagando tasse essenziali per mantenere in funzione la città. Senza di loro, non sarebbe New York, pure se l'economia americana, segnala dati di ripresa ottimi: +6,4% annualizzato nel primo trimestre, grazie alla spesa in beni di consumo, finanziata dal Governo a colpi di migliaia di miliardi.