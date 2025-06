Nozze Bezos, conclusi i festeggiamenti

Che per la città sia stato un affare o meno, lo scopriremo fra qualche giorno a bilanci fatti. Certo è che il matrimonio della coppia più glamour del momento, Jeff Bezos e Lauren Sanchez, ha animato il centro storico di Venezia in un periodo solitamente tranquillo, anche per una delle città più visitate al mondo. Il grande ed esclusivo party all'Arsenale ha calato il sipario sull'evento dell'anno che ha diviso la città, tra favorevoli e contrari al matrimonio dell'avvenente cinquantacinquenne e di Mister Amazon. Un evento fortemente sostenuto dall'amministrazione comunale e dalle categorie economiche della città, data la spesa complessiva di oltre 30 milioni di Euro, una donazione alla città di 3 milioni e un presunto ritorno di immagine, quantificato in un miliardo di Euro. Ma dove ci sono sostenitori, ci sono contestatori, come gli attivisti del movimento No Space for Bezos, o il fronte antimiliardari, come alcuni di loro amano definirsi. l'ultima protesta sabato pomeriggio per le vie del centro storico, per ribadire la contrarietà al concetto di città vetrina per i ricchi. "A me sembra che sia stato estremamente generoso rispetto a tre giorni che fa in questa città spenderà più di 30 milioni di euro tra l'altro in attività che vanno a beneficio dei cittadini e dei lavoratori veneziani, ma soprattutto se riporterà di Venezia un ricordo di amore personale suo che io gli auguro proprio di avere a lui e alla sua moglie, poi diventerà un amico di Venezia, di quei veneziani che in silenzio continuano a lavorare e a sostenerlo." Posizioni a parte, cosa ricorderemo di questo matrimonio? Sicuramente i tanti outfit, degli ospiti e degli sposi, le proteste più o meno originali ma sempre pacifiche e l'impeccabile organizzazione, notata, si dice, dal fondatore di Microsoft Bill Gates, che avrebbe espresso il desiderio di convolare a notte con la sua Paula Hurd proprio a Venezia. .