Nozze Bezos, prima grande festa alla Madonna dell'Orto

Riposati e sorridenti, Jeff Bezos e Loren Sanchez approdano nel campo della Madonna dell'Orto poco dopo le 20. Abito oscuro per mister Amazon, vestito color oro molto aderente per la promessa sposa. Ad attendere la coppia più glamour del momento, oltre 200 ospiti VIP, Bill Gates, le sorelle Kardashian, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio e Mick Jagger, solo per citarne alcuni. Blindatissima la festa nell'area privata del chiostro a garantire privacy e sicurezza, decine di uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre al personale delle agenzie private. Rigorosamente italiano è il menù della serata, verdure fresche formaggi di ogni tipo, prodotti agroalimentari delle nostre regioni, tutto accompagnato dal buon vino italiano. Domani la cerimonia al Teatro Verde della Fondazione Cini, all'isola di San Giorgio, un matrimonio da 1000 e una notte costato alla copia circa 30000000 di euro, compresi 3000000, donati alla città di Venezia. Troppo pochi, dicono i contestatori di Extinction Rebellion e del movimento No Space for Bezos, contrari al concetto di città vetrina. .