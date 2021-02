Papa Francesco fa auguri di San Valentino agli innamorati

A differenza della settimana precedente, la prima di contatto con i fedeli dopo lungo lockdown, Francesco si affaccia su una piazza San Pietro questa volta invasa di luce e se ne rallegra. È bella la pizza con il sole, è bella. Scenario suggestivo ed è San Valentino, giorno degli innamorati, tradizione che forse risale Valentino Vescovo di Terni, gli auguri romantici agli innamorati di ogni età arrivano anche da Papa Francesco. Non può mancare oggi, giorno di San Valentino, rivolgere un pensiero, un augurio, ai fidanzati, innamorati. Li accompagno con la mia preghiera e li benedico. Ma c'è spazio anche per un contemporaneo dramma nelle parole del Papa, quello dei migranti. E Bergoglio ringrazia la Colombia per lo statuto approvato in loro favore, testo che ai migranti favorisce accoglienza e integrazione. Un ringraziamento che suona anche come monito per i paesi ricchi. E questo non lo fanno un Paese ricchissimo, sopra sviluppato, lo fa un Paese con tanti problemi di sviluppo, di povertà, di impacci, quasi 70 anni di guerriglia. Catechesi dedicata al Vangelo del giorno che parla di Gesù che guarisce un lebbroso. È un Dio trasgressivo, spiega Francesco, perché per legge ai lebbrosi non ci si poteva avvicinare. Impariamo ad essere trasgressivi come lui a violare egoismi e regole sociali, ad avvicinarci ai più fragili e deboli, coinvolgiamoci. Dinanzi a tutto questo Gesù ci annuncia che Dio non è un'idea o una dottrina astratta.