Domenica 29 giugno, Papa Leone XIV ha imposto il pallio a 54 nuovi arcivescovi metropoliti durante la messa per i santi Pietro e Paolo in Vaticano. Il pallio simboleggia la comunione con il vescovo di Roma. Tra i nuovi arcivescovi, numerosi statunitensi, incluso il cardinale Robert McElroy. Il pontefice ha rinnovato l’appello per la pace in Ucraina e salutato la delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, pregando poi sulla tomba di San Pietro.