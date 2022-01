Paperoni mondiali, è Elon Musk l'uomo più ricco

Nell'anno della pandemia ha guadagnato il 75% grazie alla scommessa degli investitori sulle auto green di Tesla. Elon Musk è, per Bloomberg, il nuovo imprenditore più ricco del mondo. Con un patrimonio di $200 miliardi precede il suo rivale nella nuova corsa allo spazio Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon, primo l'anno scorso, ha registrato una crescita del 4% per il suo colosso dell'e-commerce. Sul podio, terzo, è l'imprenditore nel settore dei prodotti di lusso Bernard Arnault. Bill Gates scivola invece in quarta posizione: il divorzio da Melinda gli è costato una fetta di titoli Microsoft e il suo gruppo è cresciuto solamente del 5%. I fondatori di Google, Page e Brin, sono rispettivamente al quinto e al settimo posto. In mezzo a loro, sesto, s'inserisce il CEO di Meta, ex Facebook, Mark Zuckerberg. Ottavo è l'ex di Microsoft Steve Ballmer. Chiudono la top-ten Warren Buffett e Larry Ellison, il fondatore di Oracle.