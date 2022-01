Parlamento Ue, presidente Mestsola: "Europa è nostra casa"

La nostra casa è importante. È importante per i nostri i Giudici che vengono attaccati, per chi si batte per la nostra salute, per qualunque donna nell'Unione Europea che ancora si batte per i suoi Diritti, per i vulnerabili, per gli oppressi, coloro che sono abusati. È importante per coloro che devono sfuggire ai disastri naturali, le famiglie di coloro che sono stati uccisi negli attacchi terroristici, le nostre Forze Armate e le Forze dell'Ordine che servono in situazioni difficili, coloro che cercano protezione, i nostri agricoltori, le ONG, la comunità LGBT, coloro che si sentono discriminati per la religione, il colore della pelle o l'identità di genere, tutti coloro che credono nelle promesse dell'Europa. Questa casa è importante.