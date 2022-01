Pedofilia, rapporto arcidiocesi Monaco: Ratzinger non vigilò

Il terremoto questa volta è partito dalla Germania ma si è propagato fino alle più alte sfere del Vaticano. Oggi è stato reso pubblico un rapporto sui casi di pedofilia nell'arcidiocesi di Monaco di Baviera dal dopoguerra ai giorni nostri. Le vittime accertate sono quasi 500, per la maggior parte maschi, abusati quando avevano tra gli 8 e i 14 anni. I preti coinvolti, secondo il rapporto commissionato dall'arcidiocesi ad uno studio legale indipendente, sono 173. A cui si aggiungono 9 diaconi, 5 referenti pastorali e 48 religiosi che prestavano servizio nelle scuole. Ma al di là delle responsabilità fattuali ci sono poi centinaia di persone che avrebbero dovuto vigilare e non lo hanno fatto. Fra loro, secondo il rapporto, anche il Papa emerito Benedetto XVI che da Arcivescono di Monaco fra il 1977 e il 1982, in almeno quattro occasioni non avrebbe agito in modo efficace contro i responsabili, portando avanti procedimenti di diritto ecclesiastico. E persino di fronte a situazioni di cui si era fatta carico anche la giustizia ordinaria Ratzinger non avrebbe mostrato alcun tipo di attenzione nei confronti delle vittime. Si fa ad esempio riferimento all'ingresso nell'arcidiocesi di Monaco nel 1980 di un prete pedofilo, che tra il 1973 e il 1996 ha abusato di 23 giovani in funzione di parroco e cappellano. Ratzinger sapeva secondo il rapporto. Accuse che il Papa emerito respinge categoricamente nella memoria difensiva di 82 pagine che ha presentato, in cui ad esempio si spiega che Ratzinger non era presente alla riunione dell'arcidiocesi in cui si decise di accettare nel 1980 quel prete pedofilo. Una difesa poco convincente secondo gli avvocati che hanno curato l'indagine e che hanno messo a disposizione per le prossime due settimane un supporto psicologico e legale pro bono per le vittime. Intanto il Vaticano ha assicurato che esaminerà attentamente i documenti, sottolineando il senso di vergogna e rimorso per gli abusi sui minori commessi dai chierici e confermando la propria vicinanza a tutte le vittime.