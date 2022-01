Decine di persone si trovano sulle spiagge del Perù in un'operazione per ripulirle dopo che l'eruzione su Tonga ha creato una fuoriuscita di greggio da una raffineria in mare. Almeno 6000 barili di petrolio si sono riversati andando a impattare un ecosistema particolarmente delicato. Credit: Oceana Peru via Storyful.