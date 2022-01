Voglio che si consolidano i nostri valori di europei che fanno la nostra unità la nostra fierezza e la nostra forza. Vent'anni dopo la proclamazione della Carta dei Diritti Fondamentali che ha consacrato in particolare l'abolizione della pena di morte ovunque nell'Unione Europea, voglio che possiamo aggiornare questa carta per essere più espliciti sulla tutela dell'ambiente in particolare o per il riconoscimento del diritto all'aborto.